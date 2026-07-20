Haberler

Ordu'da çok sayıda sikke ve tarihi eser objeler ele geçirildi

Ordu'da çok sayıda sikke ve tarihi eser objeler ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 1095 sikke, 121 tarihi obje, gümrük kaçağı araç ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ordu'da jandarma ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında çok sayıda sikke ve tarihi obje ele geçirildi 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda 5 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda bin 95 adet sikke, 121 adet tarihi obje, 1 adet gümrük kaçağı araç ve 1 adet sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Olayda yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

Haluk'un hayatını kararttığı aile! 25 daireleri vardı, şimdi ise...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolda motoru düşmüştü! Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi

Otomotiv dünyasını ayağa kaldıran görüntü! Gerçek neden belli oldu
Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos'a pahalıya patladı

Verdiği tuvalet molası pahalıya patladı! Şanssızlığın da bu kadarı
Hamas'ın yeni lideri belli oldu

Hamas'ın yeni lideri belli oldu
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık
Arda Turan Türkiye'ye geliyor! Şimdiden 15 bin bilet satıldı

Arda Turan Türkiye'ye geliyor! Şimdiden 15 bin bilet satıldı
Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor

Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor
Spor salonunda mide bulandıran görüntü! Telefonundaki kaydı izleyince fark etti

Spor salonunda iğrenç görüntü