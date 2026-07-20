Ordu'da çok sayıda sikke ve tarihi eser objeler ele geçirildi

Ordu'da jandarma ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında çok sayıda sikke ve tarihi obje ele geçirildi 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda 5 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda bin 95 adet sikke, 121 adet tarihi obje, 1 adet gümrük kaçağı araç ve 1 adet sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Olayda yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı