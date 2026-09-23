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Ordu'da son bir haftada aranması bulunan 42 şüpheliden 22'si tutuklandı

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Ordu'da polis ekiplerinin son bir haftada yürüttüğü çalışmalarda aranması bulunan 42 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, aynı çalışmalarda 77 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekiplerince son yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 42 şüpheli şahıstan 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 77 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 42 şüpheli şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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