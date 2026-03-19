Ordu'da sokak ortasındaki 10 kurşunlu infazın zanlısı adliyede

Ordu'nun Ünye ilçesinde dün sokak ortasında 2 çocuk babası şahsı silahla öldüren katil zanlısı, adliyeye çıkarıldı.

Bayramca Mahallesi Şehit Cemal Mutlu Sokak üzerinde dün meydana gelen olayda Mehmet D. (61), caddede bir marketin önünde duran ve önceden alacak-verecek meselesi yüzünden husumetlisi olan Fatih Tefir (37) ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma sonucu Mehmet D., yanında bulunan tabanca ile Fatih Tefir'e 10 el ateş açtı. Ağır yaralanan Tefir, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Mehmet D.'yi yakalamak için Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından şüphelinin 3 tekerlekli elektrikli aracı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulundu. Zanlı, dün akşam saatlerinde ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

"Pişman değilim"

Emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet şüphelisi Mehmet D., bu sabah saatlerinde Ünye Adliyesine çıkarıldı. Zanlının soğukkanlı göründüğü ve ifadesinde, "Tesadüfen denk geldik, borç meselesini konuşmak istedim. Bana küfür edip kafa atmaya çalışınca ona ateş ettim. Bilincimi kaybettim, kaç tane sıktığımı hatırlamıyorum. Pişman değilim" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı! Yangın çıktı

İran'dan bir misilleme daha! Arap ülkesinde petrol rafinerisi vuruldu
Dışişleri de doğruladı: Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti

Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
Dev bir gelirden oldular! Galatasaray'da kaçan balık büyük

4-0'lık yenilginin faturası ağır oldu
Galatasaray, UEFA'ya tazminat davası açıyor

Galatasaray'dan UEFA'ya tazminat davası
Yer: Antalya! Çukura düşen adam 1 milyon lira tazminat kazandı

Yer: Antalya! Çukura düşen adam milyonluk tazminat kazandı
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı

7 yıl boyunca alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı
Dev bir gelirden oldular! Galatasaray'da kaçan balık büyük

4-0'lık yenilginin faturası ağır oldu
Bahçeli: Türkiye'nin tedbir ve temkinle hareket etme vaktidir

Bahçeli'den hayati uyarı: Vakit tedbir ve temkinle hareket etme vakti
Zengin semtinde yaptığı işten 150 bin lira kazanıyor: Okumayın, iş kovalayın

Zengin semtinde yaptığı işten 150 bin lira kazanıyor