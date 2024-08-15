Ordu'da Silah Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Asayiş Timi tarafından, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Altınordu ilçesi Alisayvan ve Erenli Mahallesi'nde, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile yasa dışı kenevir bitkisi ekimine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında G.T. (38) ve E.K. (38) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların araç, ikamet ve bahçelerinde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 191 adet tabanca fişeği, 4 adet şarjör, 80 gram skunk uyuşturucu madde ve 24 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. - ORDU