Ordu'da yanan otomobilden geriye demir yığını kaldı

Fatsa ilçesinde motor kısmından alev alan otomobil, sürücünün yol kenarına çekmesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangın sonrası geriye sadece demir yığını kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Kösebucağı Mahallesi Fatsa-Kumru yolu üzerinde Adem Ç. idaresindeki 41 AAC 148 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü aracı yol kenarına çekip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alınan yangından geriye demir yığını kaldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
