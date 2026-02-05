Ordu'da yanan otomobilden geriye demir yığını kaldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobilden geriye demir yığını kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Kösebucağı Mahallesi Fatsa-Kumru yolu üzerinde Adem Ç. idaresindeki 41 AAC 148 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü aracı yol kenarına çekip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alınan yangından geriye demir yığını kaldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU