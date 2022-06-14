Ordu'da selden etkilenen 9 ev boşaltıldı - Haberler

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Ordu'da selden etkilenen 9 ev boşaltıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da selden etkilenen 9 ev boşaltıldı

Ordu'nun İkizce ilçesinde etkili olan sağanak yağışın sele dönüşmesi sonrası bazı evleri su bastı.

Ordu'nun İkizce ilçesinde etkili olan sağanak yağışın sele dönüşmesi sonrası bazı evleri su bastı. Selden zarar gören 9 ev boşaltıldı.

İlçe genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın artması sonrası metrekareye 100 kilodan fazla yağmurun düştüğü öğrenildi. Şenbolluk, Başönü, Kurtluca, Fatih, Kaynartaş, Şentepe ve Özpınar Mahallelerinde etkili olan yağış sonrası bazı bölgelerde heyelan meydana gelirken, sel sularından etkilenen 9 ev ise boşaltıldı.

Yaşanan sel felaketi sonrası İkizce Kaymakamı Ali Can Yıldız ve İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, sahada görev alan ekiplerle birlikte alanda incelemelerde bulundu. Selden zarar gören 9 ev ve bazı tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarının başlatılacağı öğrenilirken, Ordu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de ilçeye giderek, ön incelemede bulundu. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İkizce Ordu su 3. Sayfa Haberler

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