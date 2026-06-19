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Şarampole yuvarlanan araçta bulunan şahıs hayatını kaybetti

Şarampole yuvarlanan araçta bulunan şahıs hayatını kaybetti
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Ordu'nun İkizce ilçesinde kontrolden çıkan aracın şarampole yuvarlanması sonucu ağır yaralanan Yusuf Uslucan, kaldırıldığı Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan şahıs Samsun'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Ordu'nun İkizce ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Uslucan'ın içinde bulunduğu araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Yusuf Uslucan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Yusuf Uslucan hayatını kaybetti. Uslucan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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