Ordu'da Pikap Ağaca Çarptı: Sürücü Yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kontrolden çıkan pikabın ağaca çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Kulaç'ın kullandığı 52 ADG 495 plakalı pikap, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu ve refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken, sürücü de hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen çekici yardımıyla araç kaza bölgesinden kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU