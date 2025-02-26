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Ordu'da Pikap Ağaca Çarptı: Sürücü Yaralandı

Ordu'da Pikap Ağaca Çarptı: Sürücü Yaralandı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde Erol Kulaç'ın kullandığı pikap, kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kontrolden çıkan pikabın ağaca çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Kulaç'ın kullandığı 52 ADG 495 plakalı pikap, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu ve refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken, sürücü de hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen çekici yardımıyla araç kaza bölgesinden kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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