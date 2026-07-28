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Ordu’da patpat devrildi: 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, ağabeyi yaralandı

Ordu’da patpat devrildi: 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, ağabeyi yaralandı
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Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, aracı kullanan 17 yaşındaki ağabeyi yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, aracı kullanan 17 yaşındaki ağabeyi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Altınordu ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan çeşmeye patpat ile su almaya giden B.H.K. (17), virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan patpatın devrilmesi sonucu aracın kasasında bulunan kız kardeşi Miray Eslem K. (6), aracın altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından aracın altından çıkarılan küçük çocuğun sağlık ekiplerince yapılan kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü B.H.K. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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