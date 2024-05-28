Üye Girişi
Haberler

Ordu'da park halindeki araç 5 metrelik yükseklikten bahçeye uçtu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Kumru ilçesinde park halindeki hafif ticari araç freni boşalarak geri geri gidip, 5 metrelik yükseklikten bir binanın bahçesine uçtu. Şans eseri araçta kimsenin olmadığı kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ordu'nun Kumru ilçesinde park halindeki hafif ticari araç freni boşalarak geri geri gidip, 5 metrelik yükseklikten bir binanın bahçesine uçtu.

Olay, ilçenin Avdullu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün park ettiği hafif ticari araç bir süre sonra yokuş aşağı geri geri hareket ederek 5 katlı bir binanın bahçesine uçtu.

Şans eseri araçta kimsenin olmadığı kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sırasında aracın geri geldiğini gören bir sürücü ise aracıyla hızla geriye doğru kaçarak, olabilecek bir kazadan kıl payı kurtuldu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Kumru Ordu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek

MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek

 '7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title