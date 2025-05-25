Ordu'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Yaralı

Ordu'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Yaralı
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Çaybaşı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçta sıkışan sürücü, çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, ilçenin Mollalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kermen yönetimindeki 52 LF 954 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak durabilen araçta sürücü Mehmet Kermen sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkardığı yaralı sürücü, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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