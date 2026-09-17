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Ordu’da organize suç örgütü soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

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Ordu’da organize suç örgütü soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
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Ordu’nun Ünye ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen organize suç örgütü soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen organize suç örgütü soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında elde edilen dijital ve fiziki materyallerin incelenmesi sonucu; şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek mağdur şahıslara yönelik "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarını işledikleri tespit edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül tarihinde Altınordu ilçesinde belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda; 1 adet kılıç, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet sentetik ecza ve bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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