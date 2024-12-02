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Ordu'da Öğrenci Servislerine Kapsamlı Denetim

Ordu'da Öğrenci Servislerine Kapsamlı Denetim
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Korgan ilçesinde, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullara ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servis araçları denetleniyor. Jandarma ve emniyet ekipleri, servis araçlarının uygunluğunu ve sürücülerin trafik kurallarına hakimiyetini kontrol ediyor.

Ordu'nun Korgan ilçesinde öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla kapsamlı okul servis aracı denetimleri yapılıyor.

Korgan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Korgan İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Şube ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla kapsamlı okul servis aracı denetimleri gerçekleştiriyor.

Denetimlerde, servis araçlarının taşıma yönetmeliğine uygunluğu, sürücülerin trafik kurallarına ne kadar hakim olduğu ve öğrencilerin güvenliği için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı kontrol ediliyor. Sürücülere, taşıma sürecinde dikkat etmeleri gereken hususlar ve trafik kuralları hakkında detaylı bilgiler veriliyor.

İlçe genelinde öğrencilerin sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim görmeleri için bu tür denetimlerin yıl boyunca devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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