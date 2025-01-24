Üye Girişi
Haberler
Konya'da 4 katlı bina çöktü! İlk bilgilere göre enkaz altında kalanlar var

Konya'da 4 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Konya Selçuklu'daki 4 katlı binanın çökme anı

Konya'da 4 katlı binanın çökme anına ait görüntülere ulaşıldı
Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklandı

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül tutuklandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yangın yeterlilik belgesini itfaiye dışında hiçbir kurum veremez

Turizm bölgelerinde yetki kimde? Bakan Ersoy canlı yayında açıkladı

Ordu'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Kişi Yakalandı

Ordu'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 17 şahıstan 4'ü tutuklandı.

Ordu merkezli 10 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik düzenlenen operasyon kapsamında yakalanan 17 şahıstan 4'ü tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 'nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında, iletişime geçtikleri kişilere uygulama yükleterek yatırım vaadi ile haksız maddi menfaat sağladığı tespit edilen organizasyon yapısına yönelik operasyon düzenlendi. 21 Ocak tarihinde Ordu merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyon kapsamında toplamda 17 şahıs yakalandı. Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve farklı kişilere ait banka kartları ele geçirildi.

Yakalanan 17 kişiden 10'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 7 şahıs ise Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Konya'da 4 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
img

Bir sözüyle altın uçuşa geçti
img

İki ünlü oyuncu polis eşliğinde adliyeye getirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Barım soruşturması genişliyor! Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de adliyeye getirildi

Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de ifadeye çağrıldı
Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlamıştı! Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı

Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

Özel izinle geldi, eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.