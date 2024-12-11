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Ordu'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Ordu'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Y.'nin kullandığı 52 AFH 572 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından sürücü, ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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