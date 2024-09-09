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Ordu'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: Motosiklet sürücüsü yaralandı

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Ordu'nun Aybastı ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ilçenin Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, yola çıkan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü havada takla atarak yola savruldu. Kazada yaralanan sürücü Aybastı Devlet Hastanesine kaldırılırken, o anlar çevrede bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Motosiklet Otomobil Aybastı 3-sayfa Güncel Yaşam Kaza ordu

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