Ordu'da minibüs fındık bahçesine uçtu: 11 yaralı - Haberler

Ordu'da minibüs fındık bahçesine uçtu: 11 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ordu'nun Ulubey ilçesinde minibüsün fındık bahçesine uçtuğu kazada 11 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ulubey ilçesinde minibüsün fındık bahçesine uçtuğu kazada 11 kişi yaralandı.
İlçenin Akpınar Mahallesi'nde seyreden Ali Canlı idaresindeki 52 M 9032 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine uçtu. Kazada 5'i ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Metin Akyürek/İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa