Ordu'da minibüs fındık bahçesine uçtu: 11 yaralı - Haberler

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Ordu'da minibüs fındık bahçesine uçtu: 11 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da minibüs fındık bahçesine uçtu: 11 yaralı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde minibüsün fındık bahçesine uçtuğu kazada 11 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde minibüsün fındık bahçesine uçtuğu kazada 11 kişi yaralandı.

İlçenin Akpınar Mahallesi'nde seyreden Ali Canlı idaresindeki 52 M 9032 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine uçtu. Kazada 5'i ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Metin Akyürek/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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