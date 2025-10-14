Haberler

Ordu'da Minibüs Devriildi: 11 Yaralı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir minibüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde minibüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Güzelce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan K. (61) yönetimindeki 52 AFT 599 plakalı minibüs, Ulus Derviş Türbesi ziyareti dönüşü sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafına devrilerek yaklaşık 100 metre aşağıya uçtu.

Kazanın etkisiyle sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Şahiner G. (65), Dursun K. (59), Emine K. (54), İpek T. (59), Emine Y. (65), Mehmet Y. (54), Hasan B. (50), Fatma Y. (62), Gönül Y. (61) ve Hüseyin Y. (58) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Ordu'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
