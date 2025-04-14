Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı

Türkiye'nin kilitlendiği dava başladı! 15 sanık hakim karşısında
Özel, İmamoğlu'nun önünü mü kesiyor? Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi

Özel'in son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi
Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk

Mevduat faizinde 52 ay sonra bir ilk! Vatandaş şubelere akın edecek
Deprem haritası güncellendi! İşte en güvenli 23 il

Deprem haritası güncellendi! İşte en güvenli 23 il

Ordu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Fındık Bahçesine Uçtu

Ordu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Fındık Bahçesine Uçtu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünye ilçesinde yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki fındık bahçesine uçtu. Sürücü yara almadan kurtuldu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin fındık bahçesine uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Nuriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.Ö. idaresindeki 52 AFF 730 plakalı otomobil, patika yoldan gittiği sırada yağmurun etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki fındık bahçesine uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Denetleme Büro amirliğine bağlı ekipler ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, bahçeye uçan araç ise olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.