Ordu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Fındık Bahçesine Uçtu

Ordu'nun Ünye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin fındık bahçesine uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Nuriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.Ö. idaresindeki 52 AFF 730 plakalı otomobil, patika yoldan gittiği sırada yağmurun etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki fındık bahçesine uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Denetleme Büro amirliğine bağlı ekipler ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, bahçeye uçan araç ise olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU