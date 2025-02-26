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Ordu'da Kar Yağışı Sonrası Geniş Çaplı Trafik Denetimi

Ordu'da Kar Yağışı Sonrası Geniş Çaplı Trafik Denetimi
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Ünye ilçesinde polis ekipleri, kar yağışı sonrası sürücüleri denetleyerek ehliyet, ruhsat kontrolü yaptı ve motosiklet plakalarının görünürlüğü ile ilgili uyarılarda bulundu. Denetimlerde 2 bin 266 lira ceza kesildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde polis ekipleri tarafından kar yağışı sonrası geniş çaplı trafik denetimi gerçekleştirildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından dolmuş, servisler ve motosiklet sürücülerine yönelik demetim yapıldı. Yapılan denetimlerde ekipler, sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını kontrol ederken, trafikte yaşanması muhtemel kazalara karşı uyarılarda bulundu.

Denetimlerde, kar yağışı nedeniyle özellikle motosiklet sürücülerinin plakalarının görünmemesi üzerine ekipler tarafından sürücülere uyarılar yapıldı. Plakası okunmayan motosikletlerin, plakayı okunacak hale gelmeden geçişlerine izin verilmezken, denetimlerde cep telefonuyla konuşan bir sürücüye ve sigortası olmayan motosiklet sürücüsüne toplamda 2 bin 266 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin ilçe genelinde devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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