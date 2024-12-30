Ordu'da Kamyonet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Akkuş ilçesinde meydana gelen kazada takla atan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Dumantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes Coşkan'ın kullandığı 34 ENS 452 plakalı Audi marka kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Coşkan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Coşkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU