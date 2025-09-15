Ordu'da Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 5 kişi, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Olay yerinde çeşitli kazı aletleri ve malzemeler ele geçirildi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalanıp, tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Yazkonağı Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığına dair ihbar alan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan M.A. (46), S.Ç. (49), B.Ç. (45), N.K. (50) ve M.T. (52) suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemelerde taş delici, jeneratör, dalgıç pompa, yangın söndürme tüpü, gaz maskesi ve çeşitli kazı aletler ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ünye Cezaevine gönderildi. - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa