Ordu'da jandarma ekiplerinden denetimler: Aranan 54 şüpheli yakalandı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında 26 bin 506 şahıs sorgulandı, aranması bulunan 54 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından emniyet, asayiş ve kamu düzeninin korunmasına yönelik denetimler devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yürüttüğü çalışmalar kapsamında 26 bin 506 şahıs sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 54 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 32'si tutuklandı. Ayrıca Trafik Jandarması Timleri tarafından 14 bin 615 araç kontrol edildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Ekiplerin, narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 19 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslara yönelik yapılan aramalarda 157 gram kubar esrar, 4 gram toz esrar, 3 gram metamfetamin, 14 adet sentetik ecza, 2 adet ecstacy hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 16'sı hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak için satın almak kabul etmek ve bulundurmak' suçundan, 3'ü hakkında ise 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapıldı.

Ekipler tarafından yürütülen kaçakçılık operasyonlarında ise 6 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslardan 2'si tutuklandı.

Çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ORDU