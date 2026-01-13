Haberler

Ordu'da jandarma ekiplerinden denetimler: Aranan 54 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Ordu'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü asayiş faaliyetleri sonucunda 26 bin 506 kişi sorgulandı, 54 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca uyuşturucuya yönelik operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında 26 bin 506 şahıs sorgulandı, aranması bulunan 54 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından emniyet, asayiş ve kamu düzeninin korunmasına yönelik denetimler devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yürüttüğü çalışmalar kapsamında 26 bin 506 şahıs sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 54 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 32'si tutuklandı. Ayrıca Trafik Jandarması Timleri tarafından 14 bin 615 araç kontrol edildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Ekiplerin, narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 19 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslara yönelik yapılan aramalarda 157 gram kubar esrar, 4 gram toz esrar, 3 gram metamfetamin, 14 adet sentetik ecza, 2 adet ecstacy hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 16'sı hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak için satın almak kabul etmek ve bulundurmak' suçundan, 3'ü hakkında ise 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapıldı.

Ekipler tarafından yürütülen kaçakçılık operasyonlarında ise 6 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslardan 2'si tutuklandı.

Çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Savcının vurduğu hakimi, hükümlü çaycı kurtardı

Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

