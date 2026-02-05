Haberler

Ordu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 163 zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı

Ordu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 163 zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, son iki ayda farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 163 zanlıyı yakaladı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, uyuşturucu, cinayet, yağma ve cinsel istismar gibi çeşitli suçları kapsıyor.

Ordu'da jandarma ekiplerince son 2 ayda yapılan çalışmalarda, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 163 zanlı yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde nitelikli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. 'Jandarmanın dedektifleri' olan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 1 Aralık-4 Şubat tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' farklı yıllarda hapis cezası bulunan 5, 'kasten öldürme' suçundan hapis cezası bulunan 2, 'yağma' suçundan hapis cezası bulunan 1, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan hapis cezası bulunan 1, 'kasten yaralama' suçundan hapis cezası bulunan 2, 'bankacılık kanununa aykırılık' hapis cezası bulunan 1 zanlı başta olmak üzere toplam 163 kişi yapılan operasyonlar ile yakalandı.

Yakalanan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu

Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti

Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu

Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin

Galatasaray-Juventus maçıyla ilgili tahmini dikkat çekici
Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da

Yuvaya döndü! Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da