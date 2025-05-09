Ordu'da Jandarma, Nefes Borusuna Çikolata Kaçan Çocuğu Kurtardı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 4 yaşındaki bir çocuğun nefes borusuna çikolata parçası kaçtı. Jandarma personeli, heimlich manevrası ile çocuğu kurtardı.
Ordu'da nefes borusuna çikolata parçası kaçan çocuğu, jandarma personeli heimlich manevrasıyla kurtardı.
Olay, Altınordu ilçesi İl Jandarma Komutanlığı binasının önünde 5 Mayıs'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ablası ile birlikte yolda yürüdüğü sırada 4 yaşlarındaki bir çocuğun nefes borusuna yediği çikolatanın bir parçası kaçtı. Çocuk nefes almakta zorlanırken, bu esnada nöbetçi olan ve durumu fark eden Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Doğan, heimlich manevrası ile çocuğu kurtardı.
O anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa