Ordu'da jandarma bir haftada aranan 51 kişiyi yakaladı

Ordu'da jandarma, son bir haftada yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında aranması bulunan 51 şüpheliyi yakaladı. Bu kişilerin 27'si tutuklanırken, uyuşturucu ve tefecilik suçlarından da operasyonlar gerçekleştirildi.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından son bir haftada yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında aranması bulunan ve yakalanan 51 şüpheliden 27'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendi sorumluluk bölgesinde son bir haftada yürüttüğü asayiş faaliyetleri kapsamında 18 bin 832 şahsın sorgusunu gerçekleştirdi. Yapılan sorgularda çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 51 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca trafik faaliyetleri kapsamında toplam 8 bin 365 araç kontrol edildi.

Uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli şahsa adli işlem

Ekiplerin, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yürüttüğü çalışmalarda toplamda 14 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslara yönelik yapılan aramalarda 5 gram kubar esrar, 1 gram skunk, 6 gram bonzai, 8 gram metamfetamin, 2 gram kokain, 806 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan 8'i hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak için satın almak kabul etmek ve bulundurmak' suçundan, 6'sı hakkında ise 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapıldı.

Tefecilik suçuna 2 tutuklama

Ekiplerin, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslara yönelik yapılan aramalarda 15 adet tapu kaydı, 4 adet çek, 42 adet senet, 2 adet sahte alım satım sözleşmesi, 4 gram altın, 16 adet ajanda, 13 bin 515 TL para, 2 adet cep telefonu ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ORDU

