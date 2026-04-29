Ordu'da jandarma aranan 31 şüpheliyi yakaladı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından son 1 haftada yürütülen asayiş faaliyetlerinde aranması bulunan ve yakalanan 31 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Jandarma Asayiş Timleri tarafından son bir haftada 24 bin 346 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 31 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 17'si tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Trafik faaliyetleri kapsamında ise Trafik Jandarması Timleri tarafından 16 bin 541 araç kontrol edildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 16 operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 10 gram sentetik kannobinoid bonzai, 16 gram metamfetamin, 110 adet sentetik ecza hap ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet silah imalathanesi, 17 adet tabanca kabzası, 15 adet tetik tertibatı, 53 adet tabanca iğnesi, 58 adet tabanca yayı, 8 adet silah gövdesi, 8 adet tabanca şarjörü, 102 adet boş kovan, 2 adet mekanizma, 15 adet tabanca horozu, 12 adet tabanca üst kapağı, 4 bin 600 adet boş makaron, 2 bin 100 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 48 bin gram tütün, 1 adet ekskavatör, 1 adet otomobil, 1 adet dinleme cihazı, 20 adet muhtelif kazı malzemesi ve 4 adet dedektör ele geçirildi.

Çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı