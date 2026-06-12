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Ordu'da ineğin teptiği kadın hayatını kaybetti

Ordu'da ineğin teptiği kadın hayatını kaybetti
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Ordu'nun Aybastı ilçesinde hayvan otlatırken ineğin tepmesi sonucu ağır yaralanan Meral Kılavuz, Samsun'da hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde hayvan otlatırken ineğin tepmesi sonucu yaralanan kadın, Samsun'daki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Aybastı ilçesine bağlı Alacalar Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan Meral Kılavuz (53), ineğin tepmesi sonucu ağır şekilde yaralandı. İlk olarak Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılavuz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kılavuz'un cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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