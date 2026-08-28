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Ordu’da iki konteyner sahile vurdu

Ordu’da iki konteyner sahile vurdu
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Ordu’nun Ünye ilçesinde açıklardan kıyıya vuran iki konteyner, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkarıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde açıklardan kıyıya vuran iki konteyner, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkarıldı.

Olay, Cevizdere Mahallesi Ünye Limanı sahil kıyısında meydana geldi. Deniz yüzeyinde iki konteynerin görülmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekiplerin koordinesinde teknelere bağlanarak karaya çıkarılan konteynerlerde detaylı inceleme yapıldı.

Yapılan kontrollerde birinin tamamen boş olduğu, diğerinde plastik malzeme bulunduğu görülen konteynerlerin herhangi bir tehlike oluşturmadığı anlaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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