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Ordu'da Geri Manevra Yapan Araç Yayaya Çarptı

Ordu'da Geri Manevra Yapan Araç Yayaya Çarptı
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Fatsa ilçesinde bir aracın geri manevra yaparken yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpması sonucu hafif yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'da bir aracın geri manevra yaparken çarptığı yaya hafif şekilde yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Fatsa ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner D. idaresindeki 61 FH 691 plakalı hafif ticari araç, geri gelirken yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih Z.'ye (45) çarptı. Kaldırıma düşen adamı çevredeki vatandaşlar ayağa kaldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Fatih Z., ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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