Üye Girişi
Haberler

Ordu'da Gazete Sahibinin Aracının Camı Kırıldı

Güncelleme:

Ordu'nun Kumru ilçesinde faaliyet gösteren bir gazetenin imtiyaz sahibinin aracının camı kırıldı. Olayın, saldırı şüphesi olduğu değerlendiriliyor.

Ordu'nun Kumru ilçesinde faaliyet gösteren bir gazetenin imtiyaz sahibinin aracının camı kırıldı. Olayın, saldırı şüphesi olduğu değerlendiriliyor.

Olay, Fatsa ilçesi Dumlupınar Mahallesi Sahil Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 BN 440 plakalı minibüsünü park eden Kenan Bellici, geri döndüğünde aracının arka camının kırık olduğunu fark etti. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Bellici, durumu anlatarak ihbarda bulundu.

Olay yerinde ve araçta yapılan incelemenin ardından olayın saldırı şüphesi olduğu, araçtan hırsızlık olayının yaşanmadığı belirlendi.

Bellici, konuyla ilgili polis ekiplerinin gerekli çalışmaları başlattığını söyledi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kumru Ordu Saldırı Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 15-16 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Gaddar final mi yapacak? Gaddar bitiyor mu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! 16 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! 17- 18 ŞUBAT HAVA NASIL OLACAK? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hava durumu nasıl? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ: Malatya TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? Malatya TOKİ kura çekimi sonuçları! Yemekteyiz Müjgan kimdir? Yemekteyiz hangi kanalda? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! 17 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BU AKŞAM MAÇ VAR MI? Trendyol Süper Lig'de bu akşam maç var mı? ATM'LERDEN NAKİT ÇEKİM LİMİTİ NE KADAR OLDU? Nakit çekim limiti ne kadar oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title