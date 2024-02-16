Ordu'da Gazete Sahibinin Aracının Camı Kırıldı

Ordu'nun Kumru ilçesinde faaliyet gösteren bir gazetenin imtiyaz sahibinin aracının camı kırıldı. Olayın, saldırı şüphesi olduğu değerlendiriliyor.

Olay, Fatsa ilçesi Dumlupınar Mahallesi Sahil Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 BN 440 plakalı minibüsünü park eden Kenan Bellici, geri döndüğünde aracının arka camının kırık olduğunu fark etti. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Bellici, durumu anlatarak ihbarda bulundu.

Olay yerinde ve araçta yapılan incelemenin ardından olayın saldırı şüphesi olduğu, araçtan hırsızlık olayının yaşanmadığı belirlendi.

Bellici, konuyla ilgili polis ekiplerinin gerekli çalışmaları başlattığını söyledi. - ORDU