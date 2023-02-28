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Fındık tüccarlarının kavgası kanlı bitti! Baba ile oğlunu vurup teslim oldu

3. Sayfa Haberleri

Fındık tüccarlarının kavgası kanlı bitti! Baba ile oğlunu vurup teslim oldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde fındık tüccarları arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Bir şahıs, tartıştığı baba ile oğlunu yaralandı. Şahıslardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Altınordu'da fındıkçılık yapan Evren Enginyurt (40), Gölköy'de fındıkçılık yapan Yusuf Ziya E. (49) ile Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fındık fabrikasının bahçesine tartıştı. Alacak-verecek meselesinden dolayı çıktığı belirlenen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Yusuf Ziya E. üzerinde taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla baba-oğula birer el ateş etti. Mermilerden biri Sait Enginyurt'un (68) baldırına, diğeri de Evren Enginyurt'un sırtına isabet etti.

Fındık tüccarlarının kavgası kanlı bitti! Baba ile oğlunu vurup teslim oldu

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Evren Enginyurt'un durumunun ağır olduğu, babası Sait Enginyurt'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zanlı Yusuf Ziya E. ise olaydan sonra Ordu Emniyet Müdürlüğüne giderek silahı ile birlikte teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altınordu Evren Ordu 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

BAŞKOMSER ZEKİ:

Benim 50 yıllık hayat tecrübemin literatüründe tespitlerimde çoğu zaman vuran % 90 haklıdır.Çünkü silah olayı , diyeti , ömrünün en az onbeş yılına mal olacağını bile bile göze alınan ve bardağı taşıran son damladır.

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