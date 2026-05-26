Ordu'da ev yangını: 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ordu'nun Gölköy ilçesinde bir evde çıkan yangında 17 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karahasan Mahallesi'nde tek katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yapılan incelemelerde lise öğrencisi Mehmet Resul Demir'in (17) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

