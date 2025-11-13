Ordu'da Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Bilinçlendirme Faaliyeti

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde son dönemde artış gösteren iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek ve mağduriyetleri önlemek amacıyla bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Çaybaşı İlçe Emniyet Amirliği, özellikle telefon ve internet gibi iletişim kanalları üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçmek amacıyla harekete geçti. Emniyet ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu merkezi alanlarda özel olarak hazırlanan broşürleri dağıttı.

Yapılan bilgilendirme faaliyetlerinde, vatandaşların dolandırıcılık olaylarına karşı almaları gereken temel tedbirler detaylı olarak anlatıldı. Broşürlerde, dolandırıcıların kullandığı yaygın yöntemler ve bu yöntemlere karşı nasıl uyanık olunması gerektiği konularına dikkat çekildi.

Çaybaşı İlçe Emniyet Amirliği'nden yapılan açıklamada, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının düzenli olarak devam edeceği ve vatandaşların şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde derhal emniyet birimlerine bilgi vermeleri gerektiği vurgulandı. - ORDU