Ordu'da Denizde Kaybolan Tarım İşçisinin Cansız Bedeni Bulundu

Ordu'da Denizde Kaybolan Tarım İşçisinin Cansız Bedeni Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde serinlemek için denize giren mevsimlik tarım işçisi Mazlum Yıldız'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 2. gününde bulundu. Yaralı olarak kurtarılan Yusuf K.'nin tedavisi devam ediyor.

Ordu'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan mevsimlik tarım işçisinin cansız bedenine, çalışmaların 2'nci gününde ulaşıldı.

Olay, Gülyalı ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batman'dan yaklaşık 750 kilometre uzaklıktaki Gülyalı'ya fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçisi Yusuf K. (15) ile Mazlum Yıldız (18) serinlemek için yasaklı bölgede denize girdi. Bir süre sonra 2 kişi denizde kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da desteği ile Yusuf K. yaralı olarak sudan çıkartılarak, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mazlum Yıldız'ı arama çalışmaları ise dün gece saatlerine kadar devam etti.

Çalışmaların 2'nci gününde cansız bedenine ulaşıldı

Bugün sabah AFAD koordinasyonunda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin katılması ile sabah saatlerinde yeniden başlayan çalışmalar, ekipler tarafından kıyı şeridinde, denizde polis botu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter ile havadan gerçekleştirildi. Bir süre devam eden çalışmaların ardından Mazlum Yıldız'ın suyun yüzeyine vuran cansız bedeni, ekipler tarafından sudan çıkartılarak kıyıya getirildi.

Mazlum Yıldız'ın cenazesi, ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yusuf K.'nin hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
6.1'lik depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu

Depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti

Japon uzmandan yeni deprem uyarısı! 3 noktayı işaret etti
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş

81 yaşındaki Nihat Önbaş'a mezar olan binayla ilgili vahim iddia
Kazada hayatını kaybeden Deniz Servan Narin'in son paylaşımı ortaya çıktı

Hayatını kaybeden sosyal medya fenomeninin son paylaşımı ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni feci şekilde can verdi! Kaza anı kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.