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Ordu'da denize giren öğrenci boğuldu

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki lise öğrencisi Zekiyenur Kaçar, boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'da serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Altınordu ilçesinde bulunan Akyazı Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte serinlemek için denize giren Zekiyenur Kaçar (17), bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine anons edilen cankurtaranlar Kaçar'ı sudan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Kacar, hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Zekiyenur Kaçar'ın Altınordu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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