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Ordu'da cami yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da cami yangını

Ordu'nun Kumru ilçesinde bulunan bir camide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ordu'nun Kumru ilçesinde bulunan bir camide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Güneycik Mahallesi'nde bulunan Yazlık Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camiden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri alanda güvelik çemberi oluştururken, itfaiye ekipleri ise söndürme çalışması yaptı.

Çıkış sebebi araştırılan yangın nedeniyle camide büyük çaplı zarar oluşurken, jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Kumru Ordu 3. Sayfa Haberler

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