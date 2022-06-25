Ordu'da cami yangını Ordu'nun Kumru ilçesinde bulunan bir camide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ordu'nun Kumru ilçesinde bulunan bir camide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Güneycik Mahallesi'nde bulunan Yazlık Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camiden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri alanda güvelik çemberi oluştururken, itfaiye ekipleri ise söndürme çalışması yaptı. Çıkış sebebi araştırılan yangın nedeniyle camide büyük çaplı zarar oluşurken, jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - ORDU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Kumru Ordu 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ordu'da cami yangını - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.