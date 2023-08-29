Ordu'da yaşanan olayda, boşandığı eşini keser sapı ile vurarak öldüren eski koca adliyeye sevk edildi. Şahsın daha önceden çok sayıda suç dosyası olduğu belirlendi.

Eski eşini sopayla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi: Suç makinesi çıktı

ORDU - Ordu'da boşandığı eşini keser sapı ile vurarak öldüren eski koca adliyeye sevk edildi. Olayı gerçekleştiren şahsın daha önceden çok sayıda suç dosyası olduğu öğrenildi.

Olay, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. ile ile eski eşi A.Ç.'nin aralarında çıkan tartışma büyüdü. Çıkan kavgada M.B. eski eşine defalarca sopa ile vurdu. İhbar üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis güçlükle ayırdı

Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı kilitleyip sopa ile eski eşine vurmaya devam eden M.B.'nin elinden suç aletini güçlükle aldı. Gözü dönmüş şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, A.Ç. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kadın hastanede hayatını kaybetti

A.Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. 'Kıskançlık' yüzünden olayı gerçekleştirdiğini iddia eden, geçen yıllarda işlediği suçlardan 7 adet sabıkası bulunan ve dün gece saatlerinde gözaltına alınan eski koca M.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.B.'nin daha önceden çeşitli suçlardan 7 farklı sabıkası olduğu öğrenilirken adliyedeki işlemleri devam ediyor.