Haberler

Ordu'da bir haftada 17 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde, son bir haftada 17 bin 753 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 37 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 52 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 53 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 47 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 17 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 106 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 354 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 83 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 283 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 67 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamak suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 17 bin 753 araç kontrol edildi, 2 bin 384 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 41 araç trafikten men edildi ve 53 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

