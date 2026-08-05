Haberler

Ordu'da trafik denetimlerinde 3 bin 47 sürücüye işlem

Ordu'da trafik denetimlerinde 3 bin 47 sürücüye işlem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 16 bin 328 araç kontrol edildi, 3 bin 47 sürücüye çeşitli işlem yapıldı. 40 yaralanmalı kazada 49 kişi yaralandı. En çok hız sınırı aşımı nedeniyle ceza kesildi. 47 araç trafikten men edilirken, 52 sürücü belgesi geri alındı.

Ordu'da trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 16 bin 328 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

İl genelinde son bir haftada 40 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 49 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 52 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 44 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 25 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 66 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 510 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 121 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 295 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamakta, 212 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamak ve 1 sürücüye drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 16 bin 328 araç kontrol edildi, 3 bin 47 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 47 araç trafikten men edildi ve 52 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk

Çerçeve yasa Meclis'te! İşte imza veren milletvekili sayısı
Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı

Meclis'teki tarihi yasadan ilk detaylar! 6 ay süre verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz

O hainin ifadesi ortaya çıktı: Erdoğan'ı alıp götüreceğiz
Koca TIR küle döndü: Geriye sadece bu görüntüler kaldı

Koca TIR küle döndü: Geriye sadece bu görüntüler kaldı
Cepheden kaçan askere kadın elbisesi giydirip darbettiler

Verdiği karar başını yaktı! Kadın elbisesi giydirip kabusu yaşattılar
Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu! Savcılığa başvurdu

Aziz başkan dediğini yaptı!
'Ödenemez' uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı

"Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı
Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay Bayındır'ın yeni adresi

Yeni adresi bomba!
Doğum günü kutlamak için gittiği evden cenazesi çıktı: Vuran 16, vurulan 14 yaşında

Henüz 14 yaşındaydı: Doğum günü için gittiği evden cenazesi çıktı