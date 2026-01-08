Ordu'da defalarca bıçaklanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Ordu'nun Ulubey ilçesinde evinin yanındaki ahırda bıçaklı saldırıya uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, ilçenin Kumrulu Mahallesi'nde 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk sahibi Akif Öztürk (81), evlerinin yanında bulunan ahırda kimliği belirlemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi alan Akif Öztürk yere yığıldı. Durumu fark eden eşi Birgül Öztürk (75) olay yerinde bağırdı, sesi duyan komşuları olay yerine geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Akif Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgede bulunan jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alarak, inceleme başlattı. Ekipler, olayın gerçekleştiği ahır ile evin çevresinde ve içerisinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarda Akif Öztürk'e ait kamyonetin de çalındığı öğrenildi.

Bölgeye gelen Cumhuriyet savıcısı geniş çaplı incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili ve cinayeti gerçekleştireni yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Öte yandan, saldırıya uğrayan çiftin evinde bir süre önce hırsızlık meydana geldiği ve bir miktar paranın çalındığı iddia edildi. - ORDU