Haberler

Ordu'da yaşlı şahsın bıçaklanarak öldürülmesi olayında şüpheli yakalandı

Ordu'da yaşlı şahsın bıçaklanarak öldürülmesi olayında şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ulubey ilçesinde 81 yaşındaki Akif Öztürk'ün bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine jandarma, cinayet şüphelisi O.Y.'yi yakaladı. Şüphelinin, hayatını kaybedenle akraba olduğu iddia ediliyor.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde meydana gelen ve yaşlı şahsın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıda, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen kişi yakalandı.

Ulubey ilçesi Kumrulu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 4 çocuk babası Akif Öztürk (81), evlerinin yanında kendilerine ait ahırda vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçaklandı. Eşinin yerde hareketsiz yattığını gören Birgül Öztürk'ün (75) bağırması üzerine olay yerine komşuları geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olan O.Y. (26) isimli bir şahsı tespit ederek takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli, gece saatlerinde Altınordu ilçesinde suç aleti ile birlikte yakaladı. Olayı gerçekleştirdiği düşünülen şüphelinin, hayatını kaybeden Akif Öztürk akrabası olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan şüphelinin karakoldaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, hayatını kaybeden Akif Öztürk için Ulubey ilçe merkezinde cenaze töreni düzenlendi. Öztürk, burada kılınan cenaze namazının ardından ilçenin Çatallı Mahallesi'nde toprağa verildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

Büyük operasyon geliyor! YPG'ye son uyarı yapıldı
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf

Komada olduğu iddia edilen Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Türkiye'nin 'çay tiryakisi' şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı

Türkiye'nin çay tiryakisi şehri belli oldu! Karadeniz illerini solladı
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece dev bir indirim geliyor