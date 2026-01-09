Ordu'da yaşlı şahsın bıçaklanarak öldürülmesi olayında şüpheli yakalandı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde meydana gelen ve yaşlı şahsın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıda, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen kişi yakalandı.

Ulubey ilçesi Kumrulu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 4 çocuk babası Akif Öztürk (81), evlerinin yanında kendilerine ait ahırda vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçaklandı. Eşinin yerde hareketsiz yattığını gören Birgül Öztürk'ün (75) bağırması üzerine olay yerine komşuları geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olan O.Y. (26) isimli bir şahsı tespit ederek takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli, gece saatlerinde Altınordu ilçesinde suç aleti ile birlikte yakaladı. Olayı gerçekleştirdiği düşünülen şüphelinin, hayatını kaybeden Akif Öztürk akrabası olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan şüphelinin karakoldaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, hayatını kaybeden Akif Öztürk için Ulubey ilçe merkezinde cenaze töreni düzenlendi. Öztürk, burada kılınan cenaze namazının ardından ilçenin Çatallı Mahallesi'nde toprağa verildi. - ORDU