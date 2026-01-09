81 yaşındaki adamı torununun eşinin öldürdüğü ortaya çıktı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde bıçaklanarak öldürülen yaşlı adamın torununun eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan katil zanlısı, sevk edildiği adliye mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ulubey ilçesi Kumrulu Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda 4 çocuk babası Akif Öztürk (81), evlerinin yanında kendilerine ait ahırda vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olarak Onur Y.'yi (26) takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli, gece saatlerinde Altınordu ilçesinde suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil zanlısı torununun eşi çıktı

Yakalanan Onur Y.'nin hayatını kaybeden Akif Öztürk'ün torununun kocası olduğu öğrenildi. Cinayet zanlısının eşinin dedesi ile arasında maddi nedenlerden dolayı anlaşmazlıklar olduğu iddia edildi. - ORDU