Ordu’da aranması bulunan 37 şüpheli yakalandı

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 37 şüpheli şahıstan 23'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 154 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 37 şüpheli şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı