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Ordu'da aranması bulunan 38 şüpheli yakalandı

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Ordu'da polis ekiplerinin son bir haftadaki çalışmaları sonucu aranan 38 şüpheli yakalandı, bunlardan 20'si tutuklandı.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 38 şüpheli şahıstan 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 95 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 38 şüpheli şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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