Ordu'da aranması bulunan 30 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda aranan 30 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 30 şüpheli şahıstan 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 106 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 30 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

