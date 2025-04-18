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Ordu'da 56 Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Ordu'da 56 Hükümlü Operasyonla Yakalandı
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Ordu'da jandarma ekipleri, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 56 hükümlüyü yakaladı. Operasyonlar, 'kasten öldürme', 'uyuşturucu ticareti', 'nitelikli hırsızlık' gibi çeşitli suçları kapsıyor.

Ordu'da jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu farklı suçlardan hapis cezaları bulunan 56 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanında, özellikle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Asayiş Timleri arasında yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler tespit edildi.

Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucu 'kasten öldürme' suçundan 20, 16 ve 7 yıl hapis cezası bulunan 3, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 ve 11 yıl hapis cezası bulunan 2, 'nitelikli hırsızlık' suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan 1, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'dolandırıcılık' suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan 1 ve 'kaçakçılık' suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan 1 hükümlü başta olmak üzere toplam 56 hükümlü yapılan operasyonlar sonucunda yakalandı.

Yakalanan hükümlüler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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