Ordu'da aranması bulunan 37 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Ordu'da polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonda aranması bulunan 37 şüpheli yakalanırken, bunlardan 23'ü tutuklandı. Son bir haftada toplamda 96 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 37 şüpheli şahıstan 23'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 96 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 37 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

