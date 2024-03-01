Ordu'da 2 Katlı Evde Yangın Çıktı

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Ambarcılı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan K. isimli şahsa ait olan ve yaz aylarında kullanılan 2 katlı ahşap bir evde yangın çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.

Ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU