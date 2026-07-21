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Kanada'nın Ontario eyaletindeki orman yangınlarında 735 bin hektarlık alan kül oldu

Kanada'nın Ontario eyaletindeki orman yangınlarında 735 bin hektarlık alan kül oldu
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Kanada'nın Ontario eyaletinde devam eden 190 orman yangını, 735 bin hektar alanı yok etti. Yaklaşık 1800 kişi tahliye edilirken, yangın dumanı hava kalitesini olumsuz etkiledi.

Kanada'nın Ontario eyaletinde devam eden orman yangınları, 735 bin hektarlık (7 bin 350 kilometrekare) alanı küle çevirdi.

Kanada'nın Ontario eyaletinde 190 orman yangını sürüyor. Alevler itfaiye ekiplerinin çabalarına rağmen giderek yayılıyor. Eyalet Başbakanı Doug Ford yaptığı açıklamada, yangınlarda şu ana kadar 735 bin hektarlık alanın küle döndüğünü ve yaklaşık bin 800 kişinin tahliye edildiğini ifade etti. Ford, yangından kaynaklanan duman nedeniyle kötüleşen hava kalitesinin eyaletin büyük bölümünde iyileştiğini, ancak ABD'nin orta-batı bölgesinde ise "sağlıksız" seviyede kaldığını belirtti. Ford, "Bu yangınlarla mücadele etmek ve insanların güvenliğini sağlamak için tek kuruş bile esirgemeyeceğiz" dedi.

En büyük yangının 318 bin 800 hektarlık alana yayılan alevlerle Thunder Bay şehrinin kuzeyinde olduğu öğrenildi.

Hava kalitesi

Ontario'daki orman yangınları nedeniyle geçtiğimiz hafta Toronto, "dünyanın en kötü hava kalitesine sahip şehirler" listesinde ilk sıraya yükselmişti. Orman yangınlarından yükselen duman ABD'ye ulaşmış, New York ve Washington'da da hava kalitesi kötüleşmişti. ABD'nin kuzeydoğu ve Orta Atlantik bölgelerinde hava kalitesi iyileşmiş olsa da orta-batıdaki bazı eyaletlerde hava kalitesi kötü kalmaya devam ediyor. - ONTARİO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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